Suudi Arabistan icin Bunlar sorun olur mu ?

Suudi arabistan e vize aldim (ayni gun sonuclandi ) ancak islemler sirasinda e vize uygulamasi bana nerde ve hangi tarihte konaklayacagimi (giris cikis) da sordu

O sirada ben zaten rezervasyon yapmistim. Ancak e vize islem tamamlandiktan vizem onaylandiktan bir sure sonra giris cikis tarihi yani ucus bilgileri ile konaklama yeri degistirdim. Bu sorun olur mu ki onu merak ediyorum.

Aurica suudi arabistana umre yapmak icin gidecegim ama buradan bagaj hakkim yok. (Orda ihram vs medinede) alabilecegimi dusundum. Hatali dusunmemisim degil mi?