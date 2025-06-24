Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 01:00
İstanbul aile bakanlıgı promosyon

istanbulda aile bakanlığında çalışanlar ne zaman promosyon aldı, ne kadardı ve yeni anlaşma ne zaman bilen var mı

Çok Yazılan Konular

Dösimm Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkındaTarım Bakanlığı RotasyonKültür ve turizm bakanlığı devlet sanatçısı alımı hakkında bilgiUzmanlık sınavı geçemezsek ne olur?Türkiyedeki kurumlarda kast sistemi var mıOgm şöförlük657den diğer kurumlara geçiş konusu hk.Rapor yardım

Sözlük

Fırtına öncesi sessizlik 1 Her şeyden şikayet etmek 1 orkide 2 duvar örmek 1 İyi geceler sözlük 1 zaman bildiren şarkılar/türküler 5 nükleer sızıntı 1 Erkek adam altını beyler doldursun 3 Kıskançlık 1 genetik artık insanlar 1

Son Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde DeğişiklikBELGENET'e izinsiz erişim sağlayan 3 müfettişin görevden alınması hukuka aykırı bulundu24 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıBakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağızSemaver ateşinden çıkan yangın söndürüldü: 1 gözaltı

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması