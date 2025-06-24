Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 01:21
KK ULAŞTIRMA ASB. HAKKINDA YARDIMCI OLURMUSUNUZ
kara kuvvetleri ulaştırma asil kazandım fakat gidip gitmeme konusunda çok kararsızım. Görev tanımı nelerdir, nerelerde çalışır, ne iş yapar, rahat bir sınıfmıdır,başımızda çok rütbeli oluyormu genel olarak özet geçecek görevde olan komutanlarım yada bilgi sahibi olan arkadaşlarım yardımcı olabilirmi ?

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