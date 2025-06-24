KK ULAŞTIRMA ASB. HAKKINDA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

kara kuvvetleri ulaştırma asil kazandım fakat gidip gitmeme konusunda çok kararsızım. Görev tanımı nelerdir, nerelerde çalışır, ne iş yapar, rahat bir sınıfmıdır,başımızda çok rütbeli oluyormu genel olarak özet geçecek görevde olan komutanlarım yada bilgi sahibi olan arkadaşlarım yardımcı olabilirmi ?

kara kuvvetleri ulaştırma asil kazandım fakat gidip gitmeme konusunda çok kararsızım. Görev tanımı nelerdir, nerelerde çalışır, ne iş yapar, rahat bir sınıfmıdır,başımızda çok rütbeli oluyormu genel olarak özet geçecek görevde olan komutanlarım yada bilgi sahibi olan arkadaşlarım yardımcı olabilirmi ?