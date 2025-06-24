Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2025 04:22
Memur, Mevcut Hükümete nasıl oy Verir Aklım Almıyor.!

Arkadaşlar cidden mesajım siyasi değil ama mevcut Hükumet ne Memuru seviyor, ne okuyanı seviyor, ne eğitimliyi seviyor.. fakat yine bizler çok büyük bir Memur kesimi olarak oyumuzu gidip bu Hükumet'e veriyoruz. Belki de Muhalefet olmadığından ötürü..Yani işçiler oy verir anlarım, Esnaf oy verir anlarım hepsi özellikle Pandemi sonrası zengin oldu ama Memur hep aynı yerinde.! Bir tek bana mı saçma geliyor bu durum?

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