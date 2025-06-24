Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Haziran 2025 08:09
Eğitim Durumu Tayini İptali

Eğitim durumu tayini ile 8 ay önce istanbula geldim ama çeşitli sebeplerden dolayı eski yerime dönmek istiyorum eğer eski yerime dönersem tayin cezası yer miyim yersem kaç yıl yerim bilen arkadaşlar cevaplayabilir mi

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