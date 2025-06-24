Kurum değişikliği talebi

saygı değer editorum öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. bizim kurum tabiri caizse bizi ezemezsin diyor kafana göre değişiklik isteyemezsin diyorlar. Bundan dolayı personele herhangi bir yaptırım olur mu?

saygı değer editorum öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. bizim kurum tabiri caizse bizi ezemezsin diyor kafana göre değişiklik isteyemezsin diyorlar. Bundan dolayı personele herhangi bir yaptırım olur mu?