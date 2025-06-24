Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 08:27
Kurum değişikliği talebi

arkadaslar kurum değişikliği talebi için ilk.once geçmek istediğimiz yere mi yoksa kendi kurumumuza mi talepte bulunuyoruz? ve en önemlisi karşı kuruma ilk başvurduğumuzda kendi kurumumuza sorun çıkarır mi niye ilk bana başvurmadin diye? (adli tip-adliye)


E.Kayı Han
Editor
24 Haziran 2025 08:40

Öncelikle diğer kurum seni kabul edecek. O da dilekçe yazıyım falanla olmaz. Tanıdıkların olacak.


delocan
Aday Memur
24 Haziran 2025 08:43
saygı değer editorum öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. bizim kurum tabiri caizse bizi ezemezsin diyor kafana göre değişiklik isteyemezsin diyorlar. Bundan dolayı personele herhangi bir yaptırım olur mu?
E.Kayı Han, 16 dk. önce

Öncelikle diğer kurum seni kabul edecek. O da dilekçe yazıyım falanla olmaz. Tanıdıkların olacak.


E.Kayı Han
Editor
24 Haziran 2025 08:47

Yaptırım falan olmaz. Anayasanın ve ilgili kanunların sana tanıdığı hakları kullanıyorsun. Ne zamandan beridir hak kullanma yaptırım sebebi oldu.

delocan, 13 dk. önce
saygı değer editorum öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. bizim kurum tabiri caizse bizi ezemezsin diyor kafana göre değişiklik isteyemezsin diyorlar. Bundan dolayı personele herhangi bir yaptırım olur mu?

delocan
Aday Memur
24 Haziran 2025 08:48
buyukler personel silsileyi aşmış vs demişler. ondan dolayı korktuk biraz
E.Kayı Han, 9 dk. önce

Yaptırım falan olmaz. Anayasanın ve ilgili kanunların sana tanıdığı hakları kullanıyorsun. Ne zamandan beridir hak kullanma yaptırım sebebi oldu.


E.Kayı Han
Editor
24 Haziran 2025 08:53

Bir şey olmaz. Korkmayın.

delocan, 8 dk. önce
buyukler personel silsileyi aşmış vs demişler. ondan dolayı korktuk biraz
Toplam 5 mesaj

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