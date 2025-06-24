Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 09:02
Maaş hesabı iban değişikliği

Vakıfbank a maaş hesabımı vakıfbankta başka ibanımla değiştirmek istiyorum bunu yapan var mı ya da bunu yapmak mümkün mü acaba ?


hgksl
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 09:05

Evet, idari işler müdürlüğünüze maaşınızın yatmasını isteriğiniz IBAN numarasını dilekçe ile bildirin ve maaşınızın belirtilen IBAN'a yatırılmasını talebinizi iletin yeterli olacaktır.


E.Kayı Han
Editor
24 Haziran 2025 09:28

Maaş mutemetliğinize gidin dilekçe verin. Mutemet ile samimi isen dilekçe vermene bile gerek yok. :))


Memur444.
24 Haziran 2025 10:04

Mutemet e başka bir kurumda geçici olarak görev yaptığım için uzaktan ulaşabiliyorum bana maliye ve bankaya sorup ona göre dönüş yapacağını söyledi red cevabı alma ihtimalim var mı benden daha dilekçe de istenmedi

E.Kayı Han, 2 saat önce

Maaş mutemetliğinize gidin dilekçe verin. Mutemet ile samimi isen dilekçe vermene bile gerek yok. :))


Memur444.
24 Haziran 2025 10:06

Şuan geçici olarak başka kurumdayım özlük haklarım başka kurumda dilekçeyi nasıl gönderebilirim

hgksl, 2 saat önce

Evet, idari işler müdürlüğünüze maaşınızın yatmasını isteriğiniz IBAN numarasını dilekçe ile bildirin ve maaşınızın belirtilen IBAN'a yatırılmasını talebinizi iletin yeterli olacaktır.


E.Kayı Han
Editor
24 Haziran 2025 10:53

Maaşınızı aldığınız yere vermeniz lazım. Dilekçe yazıp muhabere aracılığı ile gönderin o zaman.

Memur444., 1 saat önce

Şuan geçici olarak başka kurumdayım özlük haklarım başka kurumda dilekçeyi nasıl gönderebilirim

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