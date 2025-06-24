KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Haziran 2025 09:30
Tiriod kan değerleri sonuçları

TSH değerim 5.176 çıktı ve referans aralığı 0.30 ile 4.5 arası ve POMEME hazırlanıyorum. Bu değer POMEM?den elenmeme sebep olur mu? Bu değeri düşürmek için ne yapmalıyım? İlaç kullansam düşer mi? Yoksa ilaç kullanmadan dereotu tüketmem ve bol su içmem yeterli olur mu?

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