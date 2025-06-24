Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2025 10:57
Faal olmayan görevler nelerdir?

Beyin ve sinir cerrahı bölümünden C dilimi verildi. Faal olmayan diğer görevlerde çalıştırılabilir diye sağlık daire onayladı. Bu durumda faal olmayan görevler nelerdie

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