Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


24 Haziran 2025 11:16
Cumhurbaşkanı koruyucu giyim yardımı hakkında açıklama

- "Koruyucu giyim ve donanımda yaşanan sorunu çözeceğiz"

Çeşitli mağduriyetlere yol açan, koruyucu giyim ve donanım konusunda yaşanan sorunu da çözeceklerini belirten Erdoğan, geçen hafta bununla ilgili kanun teklifinin AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Erdoğan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama-Memurlar.Net

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