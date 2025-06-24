Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2025 11:21
YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)

Merhaba arkadaşlar. YKS görev ücreti ne zaman yatabilir ?


Sakaryalı540
Şef
24 Haziran 2025 11:32

Yarın veya Perşembe günü yatar değerlendirme yapmayı unutmayın ama gis üzerinden


tekgöz
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 11:58

Teşekkür ederim hocam.

Sakaryalı540, 6 saat önce

Yarın veya Perşembe günü yatar değerlendirme yapmayı unutmayın ama gis üzerinden


uca
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 13:14

aynen


Yamyamav
Şef
24 Haziran 2025 14:18

Perşembe öğlene doğru yatar.


fokyay
Şef
24 Haziran 2025 14:29

Con vaynen

uca, 4 saat önce

aynen

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Psikiyatrik engel durumu KVKK kapsamında mıdır?İl dışı nasıl iptal edilir?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ögretmen maaş haczi hakkında okula bilgi gider mi?Mesleki Çalışma Yerleri ne zaman açıklanır?Öğretmenliğe mukayese ile görece daha kazançlı mesleklerNorm fazlası öğretmen ilçe dışına görevlendirilir mi/atanır mı?YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)Mazeret ataması yapılması gereken işlemlerÖğretmenlik mi idarecilik mi?

Sözlük

günaydın sözlük 2 son vermek 1 duvar örmek 2 gözden çıkarmak 1 Fırtına öncesi sessizlik 1 günün filmi 1 orkide 2 kendini bir şey zannetme 1 Doğum belgesi 3 özledim seni 1

Son Haberler

Dolar günü düşüşle kapattıÖnder Kahveci: Bize göre enflasyon kadar zam, sıfır zamdır'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan AçıklamaBakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması