Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2025 11:21
YKS Görev Ücreti

Merhaba arkadaşlar. YKS görev ücreti ne zaman yatabilir ?


Sakaryalı540
Şef
24 Haziran 2025 11:32

Yarın veya Perşembe günü yatar değerlendirme yapmayı unutmayın ama gis üzerinden


tekgöz
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 11:58

Teşekkür ederim hocam.

Sakaryalı540, 2 saat önce

Yarın veya Perşembe günü yatar değerlendirme yapmayı unutmayın ama gis üzerinden


uca
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 13:14

aynen

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