Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 11:25
Sınıf değişikliği hakkında yardımınıza ihtiyacım var

Merhaba K/A Ben 2019 lu sözleşmeli kd çvş astsubayım. 6 yıldır komando birliğinde çalışıyorum bel ağrılarımdan dolayı hastaneye gittim ve çekilen röntgende doktor L5 vertebra çift taraflı sakralizasyon olduğunu söyledi. Sağlık yönetmeliğine baktım benim durumum 63B2 tanı koduna giriyor bu sebepten dolayı sınıf değişikliği alabilir miyim. Yoksa rütbemden dolayı tsk da görev yapamaz raporu mu verilir bilgisi olan komutanlarım arkadaşlarım bilgilendirirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

Memur atamaYedek subay misafirhaneye alınmama problemiJandarma Astsubay Sınıf DeğişikliğiSınıf değişikliğiS1 L5 Sakralizasyon ?TSK Geri Hizmete Geçme SakralizasyonSınıf değişikliği süreciSakralizasyon komandoTankçı astsubay nasıl sınıf değişikliği yapabilirBranş değişikliği yardımcı sınıf

Sözlük

neslin devamı dürtüsünün tezahürleri 2 Doğum belgesi 3 Dönerse senindir dönmezse hiç senin olmamıştır. 2 kendini beğenmiş 1 iletiler bölümünde olup sözlükte olmayan şey 2 Kıskançlık 1 son vermek 1 orkide 2 bir ölünün anı defteri. 2 evde kalma vergisi 1

Son Haberler

Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı YasaklandıTürkiye'de mantar üretimi 75 bin tonu aştıBorsa günün ilk yarısında yükseldiTürkiye'nin İtalya'ya ihracatı yüzde 7,5 arttıTHY'den avantajlı bilet kampanyası

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması