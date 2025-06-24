Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2025 11:28
Semineri İl Dışında Alan Zümre Başkanları Hakkında

Merhaba,

Yıl sonu seminerine il dışında katılan zümre başkanları yıl sonu ilçe zümre toplantılarına gittikleri ilin ilçesinde mi katılım sağlayacaklar?

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