Nasıl geçiniyorsunuz?

Arkadaşlar kumar, cripto, borsa felan oynamıyorum. Bir sigaram var ama alakasız 400 bine yakın borcum var. ödeyemeyecek duruma geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bu yollardan geçen meslektaşlarım yardımcı olabilirler mi?

Arkadaşlar kumar, cripto, borsa felan oynamıyorum. Bir sigaram var ama alakasız 400 bine yakın borcum var. ödeyemeyecek duruma geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bu yollardan geçen meslektaşlarım yardımcı olabilirler mi?