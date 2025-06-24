Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 11:44
Nasıl geçiniyorsunuz?
Arkadaşlar kumar, cripto, borsa felan oynamıyorum. Bir sigaram var ama alakasız 400 bine yakın borcum var. ödeyemeyecek duruma geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bu yollardan geçen meslektaşlarım yardımcı olabilirler mi?

E.Kayı Han
Editor
24 Haziran 2025 11:57

Geçinemiyoruz, geçindiğimizi sanıyoruz.


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 11:58

kartlara faiz ödüyorsun.. giderin gelirden yüksek. açık her al büyür. ek iş bulman lazım. gideri kıs


delocan
Aday Memur
24 Haziran 2025 12:08
ek iş ne yapilir
sevgi ve aşk, 2 saat önce

kartlara faiz ödüyorsun.. giderin gelirden yüksek. açık her al büyür. ek iş bulman lazım. gideri kıs


düsünmeklazim
Aday Memur
24 Haziran 2025 13:23
mal mülk edindin mi ? borç ya kumar kriptodan olur, ya gezip eğlenmekten, ya da mal mülkten.
Toplam 4 mesaj

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