Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Haziran 2025 11:50
zimmete düşememe
merhabalar aranızda geçen senelerde zimmete sonradan düşen var mı süreç hakkında bilgilendirme yapabilir mi rica etsem

evrakişleri
24 Haziran 2025 12:59
Hayırlı olsun. Ben 3 ay sonra düşmüştüm. Merak etmeyin düşersiniz.
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