Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2025 12:46
Zümreler çevrimiçi mi yüzyüze mi olacak? (2025)

Okuluna haber gelen var mı


uzmanogretmjen
Aday Memur
24 Haziran 2025 13:20

yüzyüze


uca
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 16:47

yüzyüze


KARATEPE84
Aday Memur
24 Haziran 2025 16:51

Çevrimiçi olanlar var

Toplam 3 mesaj

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