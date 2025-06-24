Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 13:04
Boşanma sonrası tayin hk.

Sosyal Güvenlik Kurum boşanma sonrası mazeret tayin hakkı veriyor mu? yada asl bir yol izmeliyim? Bilgisi olan cevaplayabilir mi..

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