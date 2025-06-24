Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 13:06
Takipsizlik kyok

3 yıl önce hakkımda asılsız şikayet olmuştu tehdit ettiğine dair gidip ifade vermiştim tehditi eden ben bile değildim. Benim yaptırdığımı öne sürerek şikayet edildi. Takipsizlik aldım arşiv araştırmasında akıbeti ne olur yaşayan oldu mu, forumda genelde yüz kızartıcı suçları gördüm. Böyle bir şey yaşayıp tebligatı gelen yazar mı


r.diyojen
Genel Müdür
24 Haziran 2025 13:26

Takipsizlik almışsınız, hiçbir şey olmaz.

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