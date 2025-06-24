Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
24 Haziran 2025 14:20
İller Arası Tayin

Arkadaşlar https://yhgm.saglik.gov.tr/?_Dil=1

sitesinden kontrol ediyorum göremiyorum hala? ayın 24'ü oldu nereden kontrol edeceğim? memur kadrosunda ilk defa iller arası tayin vermek istiyorum lütfen yardımcı olabilir misiniz?


infinite29
Şef
24 Haziran 2025 14:44

Herkes orayı takip ediyor daha ses yok


DevletinAmelesii
Aday Memur
24 Haziran 2025 14:49

bizde bakıyoruz 1'inden önce zor diyorlar. Göreceğiz.


firatness
Aday Memur
24 Haziran 2025 15:01

Doğru yerden mi takip ediyoruz?

DevletinAmelesii, 47 dk. önce

bizde bakıyoruz 1'inden önce zor diyorlar. Göreceğiz.


DevletinAmelesii
Aday Memur
24 Haziran 2025 15:08

https://saglik.gov.tr/ direk ana sayfasından bakıyorum ben.


Bilal Batuhan Örnek
Aday Memur
24 Haziran 2025 15:13

1 inden önce zor olduğu bilgisini nerden aldınız

DevletinAmelesii, 47 dk. önce

bizde bakıyoruz 1'inden önce zor diyorlar. Göreceğiz.

Toplam 5 mesaj

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