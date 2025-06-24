Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2025 15:07
soruşturmadan 2 ay sonra okul değişikliği cezası verilmesi

merhaba arkadaşlar, bir soruşturma geçirdim ve taraflı bir bakış açısıyla maaştan kesme cezası aldım. taraflı derken iddia edilen hiç bir şey bana sorulmadı fakat soruşturmadan sonra aldığım kısmi raporda karşı tarafın söylediği her şeyi doğru kabul edip bana hiç bir konuda savunma hakkı vermemiş olduklarını gördüm. hatta benim son attığım mesajlarda telefon incelemesinde görülmemiş. yani ya muhakkikler saklamış, ya karşı taraf saklamış ki benim niyetimi en net gösteren mesajlardı. ifadem alınırken bunu söyledim ve bir muhakkik diğerine var mı o mesajlar dedi, öteki de var var dedi diye göstermedim yoksa çıktı almıştım ama yokmuş. soruşturmaya bakar mısın.

bunlara itiraz edeceğim tabi.

fakat benim merak ettiğim ceza almam için raporda maaş kesintisi cezası istenmiş. tamam. ki zaten okuluma geri dönmüştüm çünkü okul değişikliği ile ilgili bir ibare de yoktu. zaten 3 ay dolunca mecbur göreve başlattılar ve ne hikmetse 3 ayda tamamlanamayan eksiklikler ben göreve başladıktan sonra 1 haftada tamamlanıp maaş kesintisi cezası aldım. ama asıl sorum şu; aynı okulda göreve başladıktan sonra sendikama da sordum artık okul değişikliği olur mu diye olmaz demişlerdi. fakat 2 ay sonra bakanlık okulumu değiştirmeye karar veriyor soruşturma kapsamında olduğunu da yazıyor yani o maddeye göre. 2 ay sonrada valilik onayı geliyor ve ben aynı okulda 4 ay geçirdikten sonra başka okula görevlendiriliyorum.

bu normal mi? ceza belgelerinde böyle bir istem yokken keyfi olarak 2 ay sonra (benim tahminim tabi idareyle olan sorunlarımdan dolayı araya adam sokulması) meb böyle bir karar alıp benim bütün düzeni mi bozdurup tekrar ceza verebilir mi?

teşekkürler.

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