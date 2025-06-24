Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2025 15:26
Egm yol harcırağı

Doğuya tayinler için yol harcırağı kaç günde yatıyor bilgisi olan var mı?


Polisc
Aday Memur
24 Haziran 2025 15:33
en geç 1 hafta içinde yatar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunDüşük maaşİcralık polisler2025 banka promosyonuBu maaşla mesleği bırakmakEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÇmb'nin polisliğe geçişi2. şark bitecekken ibkam kabul edilmedi2025 yılı istihdam açıklayan illerX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)

Sözlük

zaman bildiren şarkılar/türküler 5 duvar örmek 1 son vermek 1 maaş günü 1 speak no evil 1 kendini bir şey zannetme 1 günaydın sözlük 2 yks 2025 5 alegori 1 zile basıp kaçmak 1

Son Haberler

Jandarma ve polise küfür ettiği için dayak yemişti, yakalandıEkrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten davaHastane bahçesindeki cinayette gözaltına alınan şüpheli adliyedeCevdet Yılmaz: Ateşkes Bölgesel Riskleri ve Ekonomik Etkileri AzaltacakKurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması