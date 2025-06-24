Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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24 Haziran 2025 15:51
İBB'de memurum. Soruları alayım.

Evet arkadaşlar. istanbul büyükşehir belediyesinde memurum. sorularınız varsa cevaplandırabilirim. iett ile ilgili sormayın bilgim yok. iski ile kısmen var. saçma ve alakasız sorular yanıtlanmayacaktır.


Aydoganss
Aday Memur
24 Haziran 2025 16:40

belediye lerde kaç farklı kalemden ödeme yapılır örnek: sds gibi bilgi verirseniz sevinirim


slm08
Genel Müdür
24 Haziran 2025 16:41

sds miktarı nedir


Knncl
Aday Memur
24 Haziran 2025 17:03
bordroda 4 5 kalem yazar. genel olarak maaş ve sds dir. bazı kadrolarda arazi tazminatı var. bazı işleree mesai var.
Aydoganss, 57 dk. önce

belediye lerde kaç farklı kalemden ödeme yapılır örnek: sds gibi bilgi verirseniz sevinirim


Knncl
Aday Memur
24 Haziran 2025 17:04
11 civarı
slm08, 56 dk. önce

sds miktarı nedir

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