Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 16:26
bakanlığa personel alımlarında kriterler değiştirilmeli

hiç bir şey olamadım, atanamadım, ortaöğretime girer 70 alıp adalete atanırım düşüncesi yok edilmeli, hem personel kalitesi artar hem de daha nitelikli insanlar gelir, ayrıca halihazırda çalışan personelin şartları iyileştirilmeli ki buraya gelen adam 2 sene durup diğer kpss'de başka kuruma gitmemeli. bir kuruma girmek ne kadar zorsa o kurumda çalışmak o kadar güzel oluyor

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