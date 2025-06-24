Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2025 16:54
Mükerrer olarak yatan taltif

Selamünaleyküm arkadaşlar bir konu hakkında bilgi almak istiyorum belki daha önce yaşayan olmuştur bu durumu .

Maaş bankamız vakifbanktan icra dosyam olduğundan maaştan 1/4 oranında kesinti yapılmaktadır. 16.04.2925 tarihinde Ramazan bayrami tedbirlerinden dolayı "Diğer ödemeler" başlığı altında bir taltif odullendirmesi yapıldı ve banka ek ödeme olarak gördüğü için herhangi bir kesinti yapmadı. 18.06.2025 tarihinde de bu sefer Kurban Bayramı tedbirleri ile alakalı olarak yine "Diğer ödemeler " başlığı ile bir ödeme yapıldı saat 15.31 itibariyle banka yine kesinti yapmadı. Ancak aynı gün saat 15.41 itibariyle taltif mükerrer olarak 2.kez yatırılmış tabiki icralık olduğumuz için para direk " Takipçi Müşteri Hesabına " diyerek tamamen kesilmiştir. İdari bürosu whatsaap uzerinden gruba mesaj atarak hesaba 2.ci yatırılan tutarla ilgili olarak sehven yapıldığını ve paraya dokunulmamasi gerektiğini ve bütçe şubenin.parayi hesaplardan cekecegini söylemiştir. Ancak zaten ona gerek kalmadan para.zaten yattığını dakika itibariyle takılı musteri Hesabına kesilmis olup , bütçe subede aynı gün 17.16 saatleri itibariyle hatalı yaptırdıkları tutarı çekmek istemiş qncak daha önceden banka tarafından çekildiğinden dolayi benim hesaba yatan Diğer paramı kesmiştir. Normalde maaş haczi uygulanan bir hesaptan böyle bir ücret kesintisi yapamaz, kaldı ki hadi yaptı diyelim bu para kendi yaptıkları hata yüzünden bankadaki hacizli dosyaya kesilmiştir. Böyle bir iş başına gelen var mı ? Cimere ve Bddk 'ya şikayet ettim dönüş bekliyorum


swat3410
Editor
24 Haziran 2025 16:55

https://forum.memurlar.net/konu/2377235/icralik-polisler.html

geçmiş sayfalarda yaşadığınız sorunun ve çözümün nasıl olduğu ile ilgili onlarca örnek var


cafefark55
Aday Memur
24 Haziran 2025 17:07

O konu da bu sorunla alakalı bir cevap goremedim

Toplam 2 mesaj

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