Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2025 17:47
CÜNEYT ÖZDEMİR? e DESTEK OLALIM
arkadaşlar cünet abimiz ve ekibi bizim sorunlarımıza hergün yayınında yer veriyor, birşeyler yapmaya çalışıyor. Vefa olarak bizde onu destekleyelim yayınlarına yorum yapalım, yapabilşyorsak maddi katkı sağlayalım.

furkan yedek
Şef
24 Haziran 2025 17:53

tam adamını bulmuşsunuz


sivas.lee
Aday Memur
24 Haziran 2025 17:57
ne varmış adam da. şu adamcılığı bıraksak mı artık. kaç yaşına denk geldik ne fayda gördük adamcılıktan. doğru söylüyor arkadaş. destek olalım. olmayacaksak gölge etmeyelim burda boş yapmayalım
furkan yedek, 2 saat önce

tam adamını bulmuşsunuz


Fastlive
Aday Memur
24 Haziran 2025 17:59
şükürcü tayfa
furkan yedek, 2 saat önce

tam adamını bulmuşsunuz


memur3428
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 18:02

Şu zihniyete yazıklar olsun ...

furkan yedek, 2 saat önce

tam adamını bulmuşsunuz


PolisYAkup
Aday Memur
24 Haziran 2025 18:38
Allah razı olsun adam her fırsatta derdimiz ile dertleniyor..

yakışıgım
Şube Müdürü
24 Haziran 2025 18:41

Bu şahıs polis değil ne idugu de belirsiz ama polis dusmani olduğu kesin

furkan yedek, 2 saat önce

tam adamını bulmuşsunuz

Toplam 6 mesaj

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