Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Haziran 2025 18:03
Müdür istifa dilekçesi ne zaman sonuçlanır

Arkadaşlar kamu kurumunda müdürün istifa dilekçesi vermesi durumunda sonuç ne zaman belli olur? Müdürün yerine hemen başka bir müdür atanır mı? Kısaca süreç nasıl işliyor acaba bilenler var mı?

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