merhaba, İkm olarak görev yapmaktayım açıklanan nas da tayinim çıktı, eşimde adalet Bakanlığında çalışıyor eğer eş durumu tayinini şimdi yazsa personel eksikliği gösterilerek benimde çıkan tayinin iptal edilme durumu olabilirmi bilgisi olan var mı?

merhaba, İkm olarak görev yapmaktayım açıklanan nas da tayinim çıktı, eşimde adalet Bakanlığında çalışıyor eğer eş durumu tayinini şimdi yazsa personel eksikliği gösterilerek benimde çıkan tayinin iptal edilme durumu olabilirmi bilgisi olan var mı?