Doçentlik lütfen yardım.

Sizin makaleniz tezden olmasa da, doktoradan sonra yayınlanan çalışmalar arasında puanlanamayacak. Tezden miydi değil miydi krizi genelde doktora sonrasında yayınlanan çalışmalarda oluyor. Çünkü doktora sonrası 90 puana mı dahil olacak tezden yayın puanına mı dahil olacak sorunsalı söz konusu.

Ama sizin çalışmanız her halükarda doktoradan sonra alınması gereken 90 puana dahil değil.