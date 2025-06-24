Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 18:38
Doçentlik lütfen yardım.

Hocalarım merhaba, bir konuda endişe içindeyim. Doktora tezimden önce bir makale yayınladım bu makalede doktora tezimde bahsettiğim bir konudan bahsettim bunun yanı sıra doktora tezimde hiç yer almayan kavramlardan da bahsettim. Doçentlikte bu makale tezden üretilmiş derler mi? Çok endişeliyim. Birincisi tezden 2 3 yıl önce yayınlandı, ikincisi tezde kullanılan kaynaklar kullanılmadı, üçüncüsü tezde hiç geçmeyen başlıklar var. Ki gerçekten de tezden üretilmedi ama yine de endişe ettim. Ayrıca şunu da sormak istiyorum doçentlikte yl ve doktora tezleri turnitine sokuluyor mu? Benzerlik raporlarını biz mi veriyoruz jüri kendisi mi kontrol ediyor. Yardımcı olursanız memnun olurum.


Intihalmagduru
Şef
24 Haziran 2025 19:04

Sizin makaleniz tezden olmasa da, doktoradan sonra yayınlanan çalışmalar arasında puanlanamayacak. Tezden miydi değil miydi krizi genelde doktora sonrasında yayınlanan çalışmalarda oluyor. Çünkü doktora sonrası 90 puana mı dahil olacak tezden yayın puanına mı dahil olacak sorunsalı söz konusu.

Ama sizin çalışmanız her halükarda doktoradan sonra alınması gereken 90 puana dahil değil.


Aylaaay
Aday Memur
24 Haziran 2025 19:14

Evet ama bazen puanlamadığınız çalışmalardan da sorun oluyor diye okudum. o yüzden endişelendim hocam. Hocam peki yüksek lisans ve doktora tezleri turnitine tekrar sokuluyor mu bilginiz var mı?

Intihalmagduru, 24 dk. önce

Sizin makaleniz tezden olmasa da, doktoradan sonra yayınlanan çalışmalar arasında puanlanamayacak. Tezden miydi değil miydi krizi genelde doktora sonrasında yayınlanan çalışmalarda oluyor. Çünkü doktora sonrası 90 puana mı dahil olacak tezden yayın puanına mı dahil olacak sorunsalı söz konusu.

Ama sizin çalışmanız her halükarda doktoradan sonra alınması gereken 90 puana dahil değil.


jackreacher52
Aday Memur
24 Haziran 2025 19:26

Endişelenmeyin: Makaleniz tezden bağımsız olduğu için "tezden üretilmiş" sayılmaz. Kronoloji ve içerik bunu kanıtlıyor.

Transparan Olun: CV'nizde ve gerekirse sözlü ifadenizde bu makalenin tez öncesine ait olduğunu belirtin.

Turnitin Süreci: Bu sizin kontrolünüzde olan bir süreç değil. Üniversite/jüri yürütür. Siz sadece tezinizde tüm kaynakları eksiksiz gösterin ve alıntı kurallarına uyun.

Tezler Taranıyor: Evet, YÖK'ün yürürlükteki kurallarına göre doktora ve yüksek lisans tezleri Turnitin benzerlik taramasına tabi tutuluyor.

Kim Yapıyor? Bu tarama genellikle üniversitenizin lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından yapılır. Sizden değil, resmi kurum talep eder.

Raporu Kim Görür? Benzerlik raporu jüri üyelerine iletilir. Siz de raporu görebilirsiniz.

Dikkat: Jüri, benzerlik oranına ve kaynak gösterilmeden yapılan alıntıların (intihal) varlığına bakar. Kendi tezinize/çalışmalarınıza atıf yapmışsanız bu "benzerlik" sayılır ama intihal değildir.

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