Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


24 Haziran 2025 19:49
Rapor???
soğuk algınlığı sebepli hastaneye gittim doktor 2 gün rapor verdi fakat raporda iş goremezlik raporu yazıyor. arastirdigimda istirahat raporu ile iş goremezlik raporu arasında farklae varmış bir sorun falan olur mu

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Yıllık izindeyken alınan rapor

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