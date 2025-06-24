Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 19:58
rapor???
rahatsızlık sebebiyle doktor 2 günlük rapor verdi fakat raporu inceledigimde iş göremezlik raporu yaziyor normalde istirahat raporu vermeliydi biraz araştırdım istirahat raporuyla iş göremezlik raporu arasinda farklar varmış bir problem falan olur mu?

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