Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 20:02
Tayin parası Hk.

Arkadaşlar havuz tayininde ne kadar yolluk veriyorlar daha önce alan oldu mu ? Neye göre hesaplıyorlar


biberovic
Aday Memur
24 Haziran 2025 20:04
km ye göre hesaplanıyor sanki nereyi yazdınız

mardinlikatip47
Aday Memur
24 Haziran 2025 20:06

500 km lik mesafe sizce ne kadar verirler Ankara yazdım

biberovic, 1 saat önce
km ye göre hesaplanıyor sanki nereyi yazdınız

sevgi cicekleri
Aday Memur
24 Haziran 2025 20:14
nerden nereye gideceksiniz Ve tek kişi misiniz?Aile sayısıda önemli çünkü
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