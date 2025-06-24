Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
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24 Haziran 2025 20:10
Taşınır Kayıt Sistemi

Arkadaşlar, resmi taşıtların (yağ,filtre,lastik,yedek vs) bakım ve onarım ödeneği kullanımında bunlar için taşınır giriş fişi düzenlenir mi? Düzenlenmeden ödenek kullanılabilir diye biliyorum ama size danışmak istedim.

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