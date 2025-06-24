Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2025 20:33
Aday Memur Üst Öğrenim Bitirirse Maaş Farkı Alabilir Mi?

Bir üniversitede tekniker olarak çalışıyorum. Merkezi atama ile atandım ama şuan aday memurluk sürecim devam ediyor. Bu durumdayken asaletimi almadan mühendislik mezunu olduğum zaman aradaki maaş farkının bir kısmını alabilir miyim? Yoksa aday memur olduğum sürece maaş farkını alamayıp mecburen asaletimin gelmesini mi beklemem gerekir?

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