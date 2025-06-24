Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


24 Haziran 2025 20:37
4b'li personel geçici görevlendirme hk.
Sözleşmeli personel geçici görevlendirme ile farklı ile gidebilirmi?usul ve şartları nedir? Bilen veya görevlendirilenler yazabilirmi?

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