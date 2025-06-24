Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2025 21:08
ilk defa yönetici atama münhal listeleri yayınlandı mı?

ilk defa yönetici atama takviminde 24 Haziranda münhal kadrolar elektronik ortamda ilan edilecekti. Ben sabahtan beri bakıyorum ne mebbiste ne il MEM sitesinde hiçbir yerde ilan edilmedi. yarın tercihler başlayacak bugünden okulları görsek çok iyi olurdu bu konu hakkında bilgisi olan var mı?


ingilizceci78
Aday Memur
24 Haziran 2025 21:37

bazi memler coktan açıkladı


sefa-24
Daire Başkanı
24 Haziran 2025 21:38
Konya açıklamadı. 10 tane ile baktım şimdi yarısı açıklamamış yarısı açıklamış bizle dalga geciyorlar
ingilizceci78, 3 saat önce

bazi memler coktan açıkladı


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
24 Haziran 2025 23:35

koskoca istanbulda açıklanıyor ama diğerleri açıklayamıyor. bi işlem istanbulda yapılabiliyor ama diğer iller yapamıyorsa problem büyük

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