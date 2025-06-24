ilk defa yönetici atama takviminde 24 Haziranda münhal kadrolar elektronik ortamda ilan edilecekti. Ben sabahtan beri bakıyorum ne mebbiste ne il MEM sitesinde hiçbir yerde ilan edilmedi. yarın tercihler başlayacak bugünden okulları görsek çok iyi olurdu bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

ilk defa yönetici atama takviminde 24 Haziranda münhal kadrolar elektronik ortamda ilan edilecekti. Ben sabahtan beri bakıyorum ne mebbiste ne il MEM sitesinde hiçbir yerde ilan edilmedi. yarın tercihler başlayacak bugünden okulları görsek çok iyi olurdu bu konu hakkında bilgisi olan var mı?