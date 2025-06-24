Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2025 21:08
ilk defa yönetici atama
ilk defa yönetici atama takviminde 24 Haziranda münhal kadrolar elektronik ortamda ilan edilecekti. Ben sabahtan beri bakıyorum ne mebbiste ne il MEM sitesinde hiçbir yerde ilan edilmedi. yarın tercihler başlayacak bugünden okulları görsek çok iyi olurdu bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

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