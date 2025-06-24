hostelde kalanlar, eşyalarınızın güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz?

merhaba,

bir hostelde yer ayırttım ama içim çok rahat değil. şimdi yalnız kalsam o zaman asosyal olurum o süre boyunca oysa ben insanlarla etkileşime girmek ve tanışmak istiyorum.

Yani ama şu durumdada aklımda deli sorular var

ya pasaportumu kimliğimi vs de çaldırırsam ne olacak o zaman?

ne yapmak lazım yani hostellerde kalan arkadaşlar ne yapıyorlar tecrübelerini paylaşırlarsa ben şahsen çok sevinirim.

teşekkürler.