Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : supporters.


24 Haziran 2025 21:13
hostelde kalanlar, eşyalarınızın güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz?

merhaba,

bir hostelde yer ayırttım ama içim çok rahat değil. şimdi yalnız kalsam o zaman asosyal olurum o süre boyunca oysa ben insanlarla etkileşime girmek ve tanışmak istiyorum.

Yani ama şu durumdada aklımda deli sorular var

ya pasaportumu kimliğimi vs de çaldırırsam ne olacak o zaman?

ne yapmak lazım yani hostellerde kalan arkadaşlar ne yapıyorlar tecrübelerini paylaşırlarsa ben şahsen çok sevinirim.

teşekkürler.

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