Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Haziran 2025 21:20
Döner sermaye
Riskli birimde çayışan arkadaşlar, ne kadar döner yatıyor size?

hemsirharun
Memur
24 Haziran 2025 22:05

3.basamak yoğun bakım. Mesai 32 saat uzeri, sertifika var . 13.500 tl

Toplam 1 mesaj

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