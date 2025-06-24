Emekli sicil numarası öğrenmek

Bordromda Emekli sicil numaram yazmıyor. Sözleşmeli personelim. Emekli değilim. Bazıları sigorta tescil numarası ile karıştırıyor. Bu 8 haneli ama sözleşmelilerde durum nasıl bilen var mı ?

Bordromda Emekli sicil numaram yazmıyor. Sözleşmeli personelim. Emekli değilim. Bazıları sigorta tescil numarası ile karıştırıyor. Bu 8 haneli ama sözleşmelilerde durum nasıl bilen var mı ?