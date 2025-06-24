Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2025 22:21
Emekli sicil numarası öğrenmek
Bordromda Emekli sicil numaram yazmıyor. Sözleşmeli personelim. Emekli değilim. Bazıları sigorta tescil numarası ile karıştırıyor. Bu 8 haneli ama sözleşmelilerde durum nasıl bilen var mı ?

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