Zorunlu hizmet süresi ve emeklilik

emeklilik statüsünde 2008 öncesinde son 7 yıllık yatan prim gün sayısında hangisi fazla ise (memur, Bağkur ssk) ondan emekli maaşı alır, 2008 sonrasında toplam çalışma hangisi fazla ise emekli maaşı ondan bağlanır, ama ikramiye şartlarının konusu yukarıda belirttiğim gibi

emeklilik statüsünde 2008 öncesinde son 7 yıllık yatan prim gün sayısında hangisi fazla ise (memur, Bağkur ssk) ondan emekli maaşı alır, 2008 sonrasında toplam çalışma hangisi fazla ise emekli maaşı ondan bağlanır, ama ikramiye şartlarının konusu yukarıda belirttiğim gibi

Kartal_3888, 5 saat önce Aynen mesala ikramiye şartları farklı, 2008 sonrası son statü memur değilse ikramiye alamaz, yani istifa sonrası 1 gün bile memurluk dışında çalışması olursa ikramiye alamaz, 2008 Öncesi içinse 7000 gün memurluk şartını tamamlayan ikramiyeyi hakkediyor.