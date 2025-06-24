Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2025 22:46
Zorunlu hizmet süresi ve emeklilik

zorunlu hizmet süresini doldurunca sağlıktan yararlanabiliyor muyuz. avantaj, dezavantajları, emekli ikramiyesi vs. nasıl işliyor prosüdür


RedBull001
Şef
25 Haziran 2025 01:20

İstifa etmiş gibi düşünebilirsin, yaşı tamamlamadan hiçbir şeyden faydalanamıyorsun. 57,5 yaşına gelince de(55 değil bırakınca uzuyor) emekliliğe hak kazanıp sigorta tazminat vs elde ediyorsun. Aradaki boşlukta da başka sigortalı bir işte çalışmaman lazım, süresini bilmiyorum belirli bir süreden sonra polisliğe değil o yaptığın işe tabi oluyor ve emekliliğin ona göre şekilleniyor diye biliyorum. Eski konularda detaylı anlatılmıştı, geçmişe dönük aratabilirsin


adsız_cengaver
Şef
25 Haziran 2025 01:37

2008 öncesi ve sonrası başlayanlar farklı şeyler var.

RedBull001, 9 saat önce

İstifa etmiş gibi düşünebilirsin, yaşı tamamlamadan hiçbir şeyden faydalanamıyorsun. 57,5 yaşına gelince de(55 değil bırakınca uzuyor) emekliliğe hak kazanıp sigorta tazminat vs elde ediyorsun. Aradaki boşlukta da başka sigortalı bir işte çalışmaman lazım, süresini bilmiyorum belirli bir süreden sonra polisliğe değil o yaptığın işe tabi oluyor ve emekliliğin ona göre şekilleniyor diye biliyorum. Eski konularda detaylı anlatılmıştı, geçmişe dönük aratabilirsin


Kartal_3888
Aday Memur
25 Haziran 2025 05:10
Aynen mesala ikramiye şartları farklı, 2008 sonrası son statü memur değilse ikramiye alamaz, yani istifa sonrası 1 gün bile memurluk dışında çalışması olursa ikramiye alamaz, 2008 Öncesi içinse 7000 gün memurluk şartını tamamlayan ikramiyeyi hakkediyor.
adsız_cengaver, 8 saat önce

2008 öncesi ve sonrası başlayanlar farklı şeyler var.


Kartal_3888
Aday Memur
25 Haziran 2025 05:18
emeklilik statüsünde 2008 öncesinde son 7 yıllık yatan prim gün sayısında hangisi fazla ise (memur, Bağkur ssk) ondan emekli maaşı alır, 2008 sonrasında toplam çalışma hangisi fazla ise emekli maaşı ondan bağlanır, ama ikramiye şartlarının konusu yukarıda belirttiğim gibi
Kartal_3888, 5 saat önce
Aynen mesala ikramiye şartları farklı, 2008 sonrası son statü memur değilse ikramiye alamaz, yani istifa sonrası 1 gün bile memurluk dışında çalışması olursa ikramiye alamaz, 2008 Öncesi içinse 7000 gün memurluk şartını tamamlayan ikramiyeyi hakkediyor.

Sbz1dftd
Şube Müdürü
25 Haziran 2025 07:25
hedef 20 yıl
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