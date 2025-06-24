Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2025 22:46
zorunlu hizmet süresi
zorunlu hizmet süresini doldurunca sağlıktan yararlanabiliyor muyuz. avantaj, dezavantajları, emekli ikramiyesi vs. nasıl işliyor prosüdür

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