Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2025 22:49
Çocuk Cik'e tayinim çıkması

Herkese hayırlı günler diliyorum. Sincan çocuk ve gençlik kapalı cike tayinim çıktı. Daha önceden bu kurumda veyahut başka bir yerin çocuk cikinde çalışan abilerim kardeşlerim varsa bilgilendirebilirse sevinirim. Sadece çocuk zor abi diyip daha önce hiç çalışmamış bilmeyen arkadaşlarıma da peşinen söyleyeyim evet biliyorum duydum teşekkürler 😂

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