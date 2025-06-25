Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Haziran 2025 01:47
Kamu bankaları varlık yönetim şirketine borç devri yapıyor mu

Merhaba arkadaşlar 3 adet icra dosyam var bankalarla görüştüm ödeme konusunda yeteri kadar yardımcı olmadılar

Bu sebepten borçların Varlık şirketine düşmesini bekliyorum öğrenmek istediğim maaş müşterisi olduğum Vakıf bank borcu varlığa devreder mi ederse ne kadar sürede devrediyor

Böyle bir deneyim yaşayan bir arkadaş yazarsa sevinirim


Piyasadan
Aday Memur
25 Haziran 2025 06:19
etmiyorlar avukatları ilgileniyor

skby6201
Aday Memur
25 Haziran 2025 07:21

Sizin demi durum aynı ne kadar süre icrada kaldı borcunuz

Piyasadan, 4 saat önce
etmiyorlar avukatları ilgileniyor

icralik1
Aday Memur
25 Haziran 2025 08:06
benim nkolayda vardı 5 6 ay içinde hemen varlık fonuna verdiler ama kamu bankasından icram yok

sosmrt
Aday Memur
25 Haziran 2025 09:11

yapmıyor hocam, direk maaşınızdan kesini yapacaklar

Toplam 4 mesaj

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