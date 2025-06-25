Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Haziran 2025 01:47
kamu bankalari varlik yonetim sirketine borc devri yapiyormu

Merhaba arkadaşlar 3 adet icra dosyam var bankalarla görüştüm ödeme konusunda yeteri kadar yardımcı olmadılar

Bu sebepten borçların Varlık şirketine düşmesini bekliyorum öğrenmek istediğim maaş müşterisi olduğum Vakıf bank borcu varlığa devreder mi ederse ne kadar sürede devrediyor

Böyle bir deneyim yaşayan bir arkadaş yazarsa sevinirim

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