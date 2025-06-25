Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2025 06:59
Ticaret Bakanlığı Promosyon Sözleşmesi

görüşmelerin bugün başlayacağı söyleniyordu sanki, hangi bankalar katılıyor bilgisi olan var mı ve kaç bin TL'lik bir anlaşma olmasını bekliyorsunuz?

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