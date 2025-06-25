Öğretnen Akademisi eğitim süresi ne kadar olacak?

Eğitim fakültesi mezunu olanlar 3 dönem , olmayanlar 4 dönem eğitim alacak dediler ama bazı haber sitelerinde 12-15 ay gibi bilgileri var. 4 dönem 2 yıl , 3 dönem 1buçuk yıl yapıyor normalde. Bu 'dönem' ifadesini kaç aydan saymalıyız?

Eğitim fakültesi mezunu olanlar 3 dönem , olmayanlar 4 dönem eğitim alacak dediler ama bazı haber sitelerinde 12-15 ay gibi bilgileri var. 4 dönem 2 yıl , 3 dönem 1buçuk yıl yapıyor normalde. Bu 'dönem' ifadesini kaç aydan saymalıyız?