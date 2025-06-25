Acil Yardımını Bekliyorum

sayın hocalarım merhaba eşim idarecilik sürecinde suan müdür yardımcılığı için tercih yapacak ama aynı zamanda il içi es tayini de başlıyor aynı anda iki duruma da başvuru yapamazsınız dediler bu doğru mudur daha önce bu durumla karşılaşan varsa yardımcı olabilir mi teşekkür ederim

sayın hocalarım merhaba eşim idarecilik sürecinde suan müdür yardımcılığı için tercih yapacak ama aynı zamanda il içi es tayini de başlıyor aynı anda iki duruma da başvuru yapamazsınız dediler bu doğru mudur daha önce bu durumla karşılaşan varsa yardımcı olabilir mi teşekkür ederim