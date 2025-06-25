Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Haziran 2025 09:56
Acil Yardımını Bekliyorum
sayın hocalarım merhaba eşim idarecilik sürecinde suan müdür yardımcılığı için tercih yapacak ama aynı zamanda il içi es tayini de başlıyor aynı anda iki duruma da başvuru yapamazsınız dediler bu doğru mudur daha önce bu durumla karşılaşan varsa yardımcı olabilir mi teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)İl dışı nasıl iptal edilir?Ögretmen maaş haczi hakkında okula bilgi gider mi?Soruşturmadan 2 ay sonra okul değişikliği cezası verilmesiPsikiyatrik engel durumu KVKK kapsamında mıdır?Cimer Başvurusuİl içi tayinde ilişik kesme süresiZümreler çevrimiçi mi yüzyüze mi olacak? (2025)Yaz tatilinde ek ders verilmeye devam edilmelidir.

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 2 günaydın sözlük 1 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 1 geceye nahif bir beddua bırak 2 güne bir söz bırak 1 kendini bir şey zannetme 1 neslin devamı dürtüsünün tezahürleri 2 Aç karnına kola içmek 1 özledim seni 1 Bugün En Şanslı Gün 1

Son Haberler

Türkiye'nin 'en güçlü' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandıEuro kritik eşiğe çok yaklaştı!İmamoğlu'na yeni dava: Duruşma günü belli olduGizli kamera rezaletinin ardından Belediye o bungalovu yıktıKene bir can daha aldı

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması