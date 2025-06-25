Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
25 Haziran 2025 10:17
İller Arası 26 Haziran'da Açıklanacak

Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nı aradım, 26 Haziran'da açıklanacak denildi. Bilginize...


DevletinAmelesii
Aday Memur
25 Haziran 2025 12:54

Beklemedeyim.

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