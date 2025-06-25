anne baba sağliklarindan dolayı mazeret tayini yazılabilir mi.

anne baba sağliklarindan dolayı mazeret tayini yazılabilir miyim yazan arkadaşlar var mı ve nasıl bir yol izlediniz?cte şoförüm

anne baba sağliklarindan dolayı mazeret tayini yazılabilir miyim yazan arkadaşlar var mı ve nasıl bir yol izlediniz?cte şoförüm